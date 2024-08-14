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Суд в ФРГ временно отменил запрет на политический журнал Compact

16:12 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный административный суд в Лейпциге временно приостановил действие запрета на политический журнал Compact, который власти Германии считают правоэкстремистским. Об этом говорится в решении инстанции.

«Федеральный административный суд сегодня удовлетворил ходатайство владельцев журнала Compact», — отмечается в тексте. При этом указывается, что суд отклонил ходатайства других заявителей. Окончательное решение будет принято в ходе основного разбирательства.

В декабре 2021 года Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) классифицировало журнал как «доказанно правоэкстремистский». По его оценке, Compact распространяет «антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы». 16 июля текущего года МВД ФРГ сообщило о запрете журнала, в нескольких городах прошли обыски в офисах издания и частных жилищах сотрудников. В распоряжении говорится, что журнал, которым руководит известный в стране публицист Юрген Эльзессер, направлен против конституционного порядка. Владельцы издания решили оспорить запрет МВД в Федеральном административном суде.

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