Суд в ФРГ временно отменил запрет на политический журнал Compact
16:12 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный административный суд в Лейпциге временно приостановил действие запрета на политический журнал Compact, который власти Германии считают правоэкстремистским. Об этом говорится в решении инстанции.
«Федеральный административный суд сегодня удовлетворил ходатайство владельцев журнала Compact», — отмечается в тексте. При этом указывается, что суд отклонил ходатайства других заявителей. Окончательное решение будет принято в ходе основного разбирательства.
В декабре 2021 года Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) классифицировало журнал как «доказанно правоэкстремистский». По его оценке, Compact распространяет «антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы». 16 июля текущего года МВД ФРГ сообщило о запрете журнала, в нескольких городах прошли обыски в офисах издания и частных жилищах сотрудников. В распоряжении говорится, что журнал, которым руководит известный в стране публицист Юрген Эльзессер, направлен против конституционного порядка. Владельцы издания решили оспорить запрет МВД в Федеральном административном суде.
НОВОСТИ
- 16:00 14.08.2024
- Во Франции потерпели крушение два истребителя Rafale
- 15:32 14.08.2024
- Авиация нанесла удары по резервам ВСУ в шести населенных пунктах Сумской области
- 15:12 14.08.2024
- Американцы больше верят в победу Трампа на выборах — опрос
- 15:00 14.08.2024
- Расследование взрывов на «Северных потоках» приоритетно для правительства ФРГ — кабмин
- 14:32 14.08.2024
- Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта
- 14:12 14.08.2024
- Минобороны Британии ждет серьезное сокращение бюджета — The Daily Telegraph
- 14:00 14.08.2024
- Туск заявил, что Польша «разбила наголову» ФРГ в плане экономического роста
- 13:32 14.08.2024
- Курская АЭС продолжает штатную работу на фоне введенного в регионе режима КТО
- 13:20 14.08.2024
- Трамп намекнул, что может уехать в Венесуэлу, если проиграет на выборах в США
- 13:05 14.08.2024
- Более 80% украинцев заявили об ухудшении экономической ситуации в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать