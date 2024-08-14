США и Британия нарушают договор строительством подлодок в Австралии — МИД КНР
17:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Великобритания нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, продвигая сотрудничество с Австралией по строительству атомных подводных лодок. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Сотрудничество между США, Соединенным Королевством и Австралией в области атомных подводных лодок — это нарушение, противоречащее задачам и целям Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркивается в комментарии, опубликованном на странице китайского внешнеполитического ведомства в ответ на заявление австралийского министра обороны Ричарда Марлза, который проинформировал о подписании Канберрой соглашения с Вашингтоном и Лондоном об обмене материалами и информацией при сотрудничестве в соответствующей области.
Линь Цзянь уточнил, что подобное взаимодействие между членами партнерства AUKUS фактически означает «передачу энергетических реакторов и большого количества высокообогащенного урана оружейного качества государству, не обладающему ядерным оружием». По его словам, это создает «серьезную опасность» и вызывает обеспокоенность многих стран.
Как подчеркнул китайский дипломат, мировая общественность должна обратить внимание, что сотрудничество Соединенных Штатов с Великобританией и Австралией в таком формате негативно отражается на авторитетности и эффективности Договора о нераспространении ядерного оружия, как и на деятельности Международного агентства по атомной энергии. По его словам, Вашингтону, Лондону и Канберре не следует продвигать взаимодействие в области атомных подводных лодок до тех пор, пока международное сообщество не достигнет консенсуса по гарантиям и надзору.
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