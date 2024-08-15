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НОВОСТИ

Свердловский суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену

14:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Ксению Карелину виновной по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил <…> признать виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима», — сказал судья.

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