Свердловский суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Ксению Карелину виновной по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил <…> признать виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима», — сказал судья.