Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 340 военнослужащих на курском направлении, общие потери за все время боевых действий в районе достигли 2 640 военных, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 5 боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и 2 станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“ и „Буковель-AD“, — отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: до 2 640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 4 установки зенитных ракетных комплексов, 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.