В Пентагоне заявили, что все еще пытаются узнать о целях атаки Украины на Курскую область

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США утверждает, что Вашингтон все еще пытается получить больше информации о целях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Такую позицию выразила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

«Могу сказать, что мы все еще пытаемся узнать об этом больше. Мы еще пытаемся получить больше информации о том, какие цели они преследуют», — сказала она.