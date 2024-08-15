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В Пентагоне заявили, что все еще пытаются узнать о целях атаки Украины на Курскую область

22:30 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США утверждает, что Вашингтон все еще пытается получить больше информации о целях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Такую позицию выразила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

«Могу сказать, что мы все еще пытаемся узнать об этом больше. Мы еще пытаемся получить больше информации о том, какие цели они преследуют», — сказала она.

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