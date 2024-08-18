0
0
98
НОВОСТИ

Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times

14:30 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе атаки на Курскую область. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, действия правительства Соединенного Королевства не ограничиваются поставками оружия. Так, британские советники активно вовлечены в обсуждение планов украинского военного командования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.08.2024
У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ
0
70
12:50 18.08.2024
Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
0
289
12:30 18.08.2024
Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
0
313
12:20 18.08.2024
Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией
0
334
12:20 18.08.2024
Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко
0
310
09:36 18.08.2024
В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
0
528
09:25 18.08.2024
Скончался французский актер Ален Делон
0
531
09:15 18.08.2024
После семибалльного землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс
0
889
09:00 18.08.2024
Президент России посетит Азербайджан с государственным визитом
0
505
21:00 17.08.2024
Восточная Германия несоразмерно страдает от антироссийских санкций — премьер региона ФРГ
0
1255

Возврат к списку