Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе атаки на Курскую область. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, действия правительства Соединенного Королевства не ограничиваются поставками оружия. Так, британские советники активно вовлечены в обсуждение планов украинского военного командования.