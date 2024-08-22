Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова об уважении к США со стороны РФ и КНДР
11:05 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США (1993-2001) Билл Клинтон назвал бывшего американского лидера (2017-2021) и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа хорошим актером за слова о том, что при его администрации Вашингтон пользовался уважением со стороны Москвы и Пхеньяна.
«Я чуть не закашлялся во время первых дебатов этого предвыборного сезона, когда [бывший] президент [Дональд] Трамп сказал, что никто больше не уважает Америку так, как это было, когда он был президентом. <…> И с невозмутимым лицом! Послушайте, ему нужно отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в качестве доказательства уважение, которое существовало со стороны лидеров КНДР и России», — сказал он в ходе выступления на Национальном съезде Демократической партии США в Чикаго (штат Иллинойс).
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