Такер Карлсон о ситуации с задержанием Дурова: Тьма быстро опускается на некогда свободный мир
06:14 25.08.2024 Источник: Интерфакс
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за то, что отказался по приказу правительств и разведки цензурировать сообщения в мессенджере, считает американский журналист Такер Карлсон.
"Павел Дуров (...) сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств", - написал он в соцсети Х.
При этом Карлсон отметил, что Дуров задержан Францией - "западной страной, союзником администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена и энергичным членом НАТО". "Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", - добавил журналист.
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