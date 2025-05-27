Air Serbia получила разрешение летать из Белграда в Шанхай через воздушное пространство РФ

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания Air Serbia получила разрешение на выполнение рейсов из Белграда в Шанхай по Транссибирскому маршруту, проходящему в воздушном пространстве России, следует из переписки авиационных властей Сербии и РФ, размещенной на сайте Росавиации.

В соответствии с перепиской, Минтранс РФ согласился включить в таблицу маршрутов, прилагаемую к соглашению о воздушном сообщении между странами, Шанхай в качестве промежуточного пункта. В ответ сербские авиавласти выразили благодарность.