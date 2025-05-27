Гарвардский университет может лишиться всех еще остающихся федеральных грантов - СМИ
20:00 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация хочет лишить Гарвардский университет всех еще остающихся федеральных грантов на сумму около 100 млн долл. из-за нежелания вуза менять политику. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо, направленное федеральным агентствам.
В обращении Белого дома предписывается также «найти альтернативных поставщиков» услуг. По словам одного из чиновников, подобный шаг, по сути, означает полный разрыв давних деловых отношений правительства с Гарвардом.
С прошлого месяца администрация заморозила гранты, контракты с вузом на общую сумму почти 3,2 млрд долл. и попыталась приостановить разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.
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