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Гарвардский университет может лишиться всех еще остающихся федеральных грантов - СМИ

20:00 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация хочет лишить Гарвардский университет всех еще остающихся федеральных грантов на сумму около 100 млн долл. из-за нежелания вуза менять политику. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо, направленное федеральным агентствам. 


В обращении Белого дома предписывается также «найти альтернативных поставщиков» услуг. По словам одного из чиновников, подобный шаг, по сути, означает полный разрыв давних деловых отношений правительства с Гарвардом. 


С прошлого месяца администрация заморозила гранты, контракты с вузом на общую сумму почти 3,2 млрд долл. и попыталась приостановить разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

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