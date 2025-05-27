МЧС: В среду и четверг в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха +30С и выше

19:43 Источник: Интерфакс

Спасатели предупредили жителей столицы о сильной жаре в среду и четверг. "В дневные часы 28 и 29 мая местами по г. Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30° и выше", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.