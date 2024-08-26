В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые взрывы произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило издание «Страна». По его данным, взрывы произошли в городе Бурштыне.

Ранее дважды сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске. В настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога.