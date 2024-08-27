После резни в Золингене Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов
10:20 27.08.2024 Источник: РБК
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в память о погибших во время резни в городе Золинген заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. «Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал Шольц (цитата по Spiegel).
По сравнению с прошлым годом число депортаций нелегалов уже увеличилось на 30%, сообщил канцлер.
24 августа во время празднования 650-летия Золингена неизвестный напал на людей с ножом. Погибли двое мужчин и женщина, еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).
В нападении признался 26-летний сириец Исса А. и был заключен под стражу. РБК
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