Армия Израиля заявила о ликвидации десятков радикалов в боях на юге и в центре Газы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военнослужащие ликвидировали за минувшие сутки несколько десятков вооруженных радикалов в ходе боев в южной и центральной частях сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В частности, в районе города Рафах на юге анклава «за сутки военнослужащие уничтожили десятки террористов, представлявших угрозу войскам», а также «с помощью беспилотника обнаружили в этом районе террористический отряд», после чего «ВВС Израиля уничтожили террористов», указала пресс-служба.

Всего за сутки Израиль атаковал в секторе Газа 30 военных целей радикалов, включая «схроны оружия», «ракетные установки», «военные сооружения» и «террористическую инфраструктуру».