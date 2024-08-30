Армия Израиля заявила о ликвидации десятков радикалов в боях на юге и в центре Газы
10:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военнослужащие ликвидировали за минувшие сутки несколько десятков вооруженных радикалов в ходе боев в южной и центральной частях сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В частности, в районе города Рафах на юге анклава «за сутки военнослужащие уничтожили десятки террористов, представлявших угрозу войскам», а также «с помощью беспилотника обнаружили в этом районе террористический отряд», после чего «ВВС Израиля уничтожили террористов», указала пресс-служба.
Всего за сутки Израиль атаковал в секторе Газа 30 военных целей радикалов, включая «схроны оружия», «ракетные установки», «военные сооружения» и «террористическую инфраструктуру».
НОВОСТИ
- 11:35 30.08.2024
- Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
- 11:32 30.08.2024
- ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
- 11:20 30.08.2024
- В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
- 11:05 30.08.2024
- ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
- 11:00 30.08.2024
- Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
- 10:32 30.08.2024
- В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину — министр обороны Эстонии
- 10:05 30.08.2024
- Казна Киева пустеет, потому он стремится вернуть чуждый ему Донбасс — Медведев
- 10:00 30.08.2024
- Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного
- 09:32 30.08.2024
- ВСУ все реже открывают ответный огонь, потому что ежедневно сдают позиции — МО
- 09:20 30.08.2024
- Школы и вузы к сентябрю 2024 года успели на 60% перейти на отечественное ПО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать