Сбер окажет расширенное сопровождение проекта высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург
18:20 30.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Предмет договора – оказание Сбером услуг по расширенному банковскому сопровождению концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Согласно договору, банк будет осуществлять контроль целевого расходования средств.
«Крупнейший в России инфраструктурный проект в сфере пассажирского транспорта быстро переходит в практическую плоскость. Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесет свой вклад в строительство ВСМ. Данная услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ, – пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Опыт и технологии Сбера помогут заказчику эффективно управлять бюджетом проекта, мы организуем процесс, который позволит снизить риски реализации проекта и обеспечит доведение средств до конечных исполнителей, их расходование на цели проекта, которые установлены поручениями президента и распоряжением правительства. Схема финансирования проекта уникальна, в проект привлекается более 1,5 трлн внебюджетных инвестиций, в проекте примут участие одновременно крупнейшие банки РФ и пенсионные фонды. Значение строительства ВСМ для экономики страны трудно переоценить: это новый импульс к развитию отечественных высоких технологий, новые рабочие места и, безусловно, новые возможности для миллионов россиян, которые будут пользоваться этой магистралью».
«Высокоскоростная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» пройдет через шесть субъектов Российской Федерации и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживает более 40 млн человек, что составляет почти треть всего населения нашей страны, – отметил генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. – Участниками проекта стали правительство РФ, правительство Москвы и другие субъекты РФ, по территории которых будет проходить высокоскоростная линия – администрация Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк совместно с синдикатом российских банков, а также ЗАО «Лидер», консолидирующий средства пенсионных фондов. Впереди нас ждет большая работа, и задача ООО «ВСМ Две Столицы» как концессионера – объединить усилия всех участников, мобилизовать все имеющиеся ресурсы, добиться оперативного и качественного решения поставленных задач».
Согласно параметрам концессионного соглашения о строительстве ВСМ, концессионером является компания ООО «ВСМ Две Столицы», а концедентом – Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Магистраль протяженностью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году.
В результате строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Северной столицы – за 29 минут, это в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой сократится более чем в полтора раза – до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.
Поручение президента России, определившее старт проекта по ВСМ, вышло в апреле 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал высокую значимость проекта для экономики, промышленности, наращивания инфраструктурного и технологического потенциала России.
Всего в России планируется запустить несколько высокоскоростных магистралей. Ожидается, что Москву свяжут новыми линиями с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Рязанью и Минском.
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