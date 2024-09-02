0
0
115
НОВОСТИ

Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин

12:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин убежден, что провокация Киева в Курской области провалится, РФ надо разобраться с бандитами.

«Уверен, что и эта провокация провалится», — заявил глава государства на открытом уроке «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.

«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — указал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 02.09.2024
США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко
0
39
13:00 02.09.2024
Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
0
51
12:32 02.09.2024
Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
0
108
12:05 02.09.2024
Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios
0
154
12:00 02.09.2024
В ЕС опасаются, что доминирование мужчин в ЕК станет унижением для Европы — Politico
0
144
11:38 02.09.2024
Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города
0
180
11:32 02.09.2024
Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в СВО — Путин
0
219
11:20 02.09.2024
Глава МИД Польши высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности — FT
0
231
11:18 02.09.2024
На Восточном экономическом форуме Сбер представит сервисы для человека, бизнеса и государства
0
202
11:05 02.09.2024
Региональные выборы в ФРГ стали тяжелым ударом для Шольца — Bloomberg
0
257

Возврат к списку