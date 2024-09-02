Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин
12:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин убежден, что провокация Киева в Курской области провалится, РФ надо разобраться с бандитами.
«Уверен, что и эта провокация провалится», — заявил глава государства на открытом уроке «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.
«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — указал Путин.
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