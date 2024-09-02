Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин убежден, что провокация Киева в Курской области провалится, РФ надо разобраться с бандитами.

«Уверен, что и эта провокация провалится», — заявил глава государства на открытом уроке «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.

«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — указал Путин.