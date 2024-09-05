Бойцы РФ не дали ВСУ возможности подтянуть подкрепление в Курскую область — Алаудинов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные не дали возможности Вооруженным силам Украины (ВСУ) завести ночью подкрепление в Курскую область. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник там пытался где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали. Планомерно уничтожаем противника, делая весь максимум», — сказал он.

Алаудинов отметил, что украинские военные начали «активно закапываться».