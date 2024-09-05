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НОВОСТИ

Новым премьером Франции назначен Мишель Барнье

15:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», — заявили в администрации французского лидера.

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