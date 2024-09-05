Новым премьером Франции назначен Мишель Барнье

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», — заявили в администрации французского лидера.