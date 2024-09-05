На пограничном с РФ мосту Литва установила противотанковые заграждения
18:26 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Литвы установили противотанковые «зубы дракона» на мосту, связывающем республику с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице литовского Минобороны в соцсети X.
«Сегодня Литва установила заграждения на мосту в Панемуне, соединяющем ее с Россией, а также около него. <…> Это мера предосторожности для организации более эффективной обороны», — отмечается в сообщении. В ведомстве уточнили, что размещены «мины, [противотанковые] ежи и зубы дракона».
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