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Трамп не понял, как реагировать на ироничное заявление Путина по поводу поддержки Харрис

21:21 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничный комментарий президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.

Российский лидер ранее с иронией заявил, что Москва после того, как действующего главу государства Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, поддерживает Харрис. Путин при этом отметил, что «в конечном итоге выбор за американским народом».

«Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — сказал Трамп, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

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