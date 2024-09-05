Трамп не понял, как реагировать на ироничное заявление Путина по поводу поддержки Харрис

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничный комментарий президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.

Российский лидер ранее с иронией заявил, что Москва после того, как действующего главу государства Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, поддерживает Харрис. Путин при этом отметил, что «в конечном итоге выбор за американским народом».

«Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — сказал Трамп, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.