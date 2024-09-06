Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана
09:05 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские войска прекратили осаду города Дженин и лагеря беженцев в его окрестностях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
Израильские солдаты покинули территории правительственного госпиталя и городской больницы в Дженине, где они были размещены с начала широкомасштабного вторжения на оккупированный Западный берег 28 августа, отмечает агентство.
На протяжении последних девяти дней военные осуществляли рейды по всей территории Западного берега. Армия заявляла, что проводит «операцию по пресечению терроризма» в Дженине и Тулькарме. К настоящему моменту, как сообщают палестинским СМИ, израильтяне полностью отступили. В результате этого рейда, который стал самым интенсивным израильским вторжения на оккупированный Западный берег за последние десятилетия, по меньшей мере 39 палестинцев были убиты и 130 ранены.
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