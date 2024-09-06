Кабмин изучает вопрос замены плановых проверок бизнеса профилактическими визитами
12:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ прорабатывает вопрос замены плановых проверок бизнеса на обязательные профилактические визиты со стороны надзорных органов. Об этом в ходе встречи с бизнесом в рамках Восточного экономического форума сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами», — сказал вице-премьер.
По словам Григоренко, такие визиты коснутся всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков.
Он отметил, что инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. «В первом полугодии 2024 года их количество увеличилось почти на 50 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2023 годом и составило 570 тысяч визитов. По итогам таких мероприятий предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об устранении нарушения», — добавил вице-премьер.
НОВОСТИ
- 13:20 06.09.2024
- ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
- 13:05 06.09.2024
- Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
- 13:00 06.09.2024
- Вылов рыбы в России в 2024 г. может составить около 5 млн тонн — Росрыболовство
- 12:44 06.09.2024
- Игорь Сечин и врио губернатора Дмитрий Демешин обсудили сотрудничество «Роснефти» и Хабаровского края
- 12:42 06.09.2024
- В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек
- 12:38 06.09.2024
- Сбер: украинские мошенники начали действовать против жителей стран – союзников Украины
- 12:32 06.09.2024
- Украине придется увеличить госдолг на $5,27 млрд до конца года
- 12:05 06.09.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — август предварительно составил 331 млрд руб. — Минфин
- 12:00 06.09.2024
- Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ — Politico
- 11:32 06.09.2024
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — август выросли на 56,2%, до 7,6 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать