Кабмин изучает вопрос замены плановых проверок бизнеса профилактическими визитами

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ прорабатывает вопрос замены плановых проверок бизнеса на обязательные профилактические визиты со стороны надзорных органов. Об этом в ходе встречи с бизнесом в рамках Восточного экономического форума сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами», — сказал вице-премьер.

По словам Григоренко, такие визиты коснутся всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков.

Он отметил, что инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. «В первом полугодии 2024 года их количество увеличилось почти на 50 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2023 годом и составило 570 тысяч визитов. По итогам таких мероприятий предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об устранении нарушения», — добавил вице-премьер.