13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» нашли в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца инструмент для клеймения, который мог быть использован для пыток захваченных российских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС командир бригады Ахра Авидзба.

«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. <…> Он ехал с тем, чтобы клеймить [пленных]», — сказал Авидзба.

Инструмент для клеймения выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Его владелец, водитель боевой машины пехоты, погиб в результате удара российской артиллерии. Находку и документы командир «Пятнашки» хранит в качестве доказательств зверств регулярной армии Украины.