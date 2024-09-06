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Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ

13:05 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» нашли в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца инструмент для клеймения, который мог быть использован для пыток захваченных российских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС командир бригады Ахра Авидзба.

«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. <…> Он ехал с тем, чтобы клеймить [пленных]», — сказал Авидзба.

Инструмент для клеймения выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Его владелец, водитель боевой машины пехоты, погиб в результате удара российской артиллерии. Находку и документы командир «Пятнашки» хранит в качестве доказательств зверств регулярной армии Украины.

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