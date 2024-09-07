На площади Бастилии в Париже протестующие призывают к отставке президента Макрона
17:09 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
«Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон — разрушитель демократии!» — скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым «Новым народным фронтом» (ННФ). Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение», поскольку считают, что с назначением «правого» премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.
НОВОСТИ
- 18:00 07.09.2024
- Истребители ВВС Германии появились в Финляндии в в 180 км от границы с РФ
- 17:02 07.09.2024
- Российское посольство появится в Доминиканской Республике
- 16:05 07.09.2024
- Протестующие во Франции сторонники левой коалиции призывают к отставке Макрона
- 15:30 07.09.2024
- На Западе считают, что Украина не удержится в Курской области дольше двух месяцев - СМИ
- 14:55 07.09.2024
- Синод ПЦМ: Сегодня на церковьв Молдавии оказывают давление, как в советское время
- 13:57 07.09.2024
- Путин и Собянин открыли 16-ю линию московского метро
- 13:50 07.09.2024
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства
- 13:43 07.09.2024
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
- 13:37 07.09.2024
- Путин в День города назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни
- 13:28 07.09.2024
- Сбер стал лидером рейтинга поддержки волонтерских экологических акций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать