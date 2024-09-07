На площади Бастилии в Париже протестующие призывают к отставке президента Макрона

17:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон — разрушитель демократии!» — скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым «Новым народным фронтом» (ННФ). Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение», поскольку считают, что с назначением «правого» премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.