КНДР подгтовится к долгосрочному ядерному сдерживанию США
09:35 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«КНДР будет строго контролировать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая становится все напряженнее из-за США и их сателлитов, одержимых идеей ядерной войны. КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи заявление дипломата.
В МИД напомнили, что США и Южная Корея недавно провели имитационные учения по линии консультативной группы ядерного планирования. По оценке Пхеньяна, за этим стоит попытка «дальнейшего развития военного сговора против КНДР». «Именно США, активизирующие военный сговор со своими сателлитами и штампующие одну за другой программы ядерной конфронтации, являются причиной нынешнего существенного ухудшения ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и в регионе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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