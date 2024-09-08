ВС РФ заблокировали логистику ВСУ под Красноармейском

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобождение Новогродовки в ДНР позволило российским войскам полностью блокировать логистику Вооруженных сил Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС в силовых структурах.



«Новогродовка — важный рубеж с точки зрения логистики противника. Теперь она полностью блокирована», — сообщили в силовых структурах.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка «Центр» освободила Новогродовку в ДНР.





