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НОВОСТИ

ВС РФ заблокировали логистику ВСУ под Красноармейском

14:10 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобождение Новогродовки в ДНР позволило российским войскам полностью блокировать логистику Вооруженных сил Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Новогродовка — важный рубеж с точки зрения логистики противника. Теперь она полностью блокирована», — сообщили в силовых структурах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка «Центр» освободила Новогродовку в ДНР.


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