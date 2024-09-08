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Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 миллиона рублей

13:55 08.09.2024

Победители акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» уже пожертвовали 32 млн руб. на благотворительность при помощи призовых баллов, разыгрываемых среди онлайн-избирателей. Напомним, розыгрыши проводятся среди горожан, отдавших голос на выборах депутатов Мосгордумы и депутатов нескольких муниципалитетов ТиНАО в онлайн-формате или с помощью терминалов на избирательных участках.

Победители розыгрышей, состоявшихся 7 и 8 сентября, получили 1000, 3000 или 5000 призовых баллов, приравненных к рублю. Поощрения можно обменивать на покупки и скидки у партнеров акции или направить на благотворительность.

Как отмечают организаторы проекта «Миллион призов», 18,6 млн руб. из общей суммы пожертвований победители акции выделили на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 млн руб. перечислены благотворительным фондам, помогающим тяжелобольным людям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным животным.

В двух розыгрышах уже победили более 1,5 млн человек. Чтобы получить вознаграждение, нужно до 30 сентября активировать специальный код на сайте программы «Миллион призов». После этого призовые баллы можно будет обменять на промокоды у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность Промокоды будут действовать до 15 декабря. Еще один розыгрыш поощрений состоится 9 сентября.

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