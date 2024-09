«Школа 21» объявила прием заявок на обучение в Нижнем Новгороде

16:20

Фото Никиты Духника

В Нижнем Новгороде стартовал набор на обучение в «Школу 21» – школу цифровых технологий от Сбера, где каждый житель региона старше 18 лет независимо от опыта в программировании может получить востребованную ИТ-профессию.

«Школа 21» в Нижнем Новгороде реализуется Сбером в партнерстве с правительством Нижегородской области по поручению президента Российской Федерации. Новый кампус площадью 2660 кв. м появится в городе по адресу: ул. Тургенева, 30. Как и остальные кампусы школы, кампус в Нижнем Новгороде будет открыт 24/7, что позволяет участнику адаптировать обучение под свой собственный график.

«Нижегородская область – уникальный регион, где правительство и лично губернатор системно объединяют ведущие технологические компании, стартапы и образовательные проекты для создания ИТ-хаба мирового уровня, – подчеркнул председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко. – А Сбер сегодня – высокотехнологическая компания, которая играет важную роль в развитии региона в области технологий. Мы рады, что совместно мы запускаем такой проект для жителей региона и талантливой молодежи, которая может получить востребованную специальность и работать в родном городе. Выпускники «Школы 21» становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками и разработчиками. Более того, предложения о работе большинству из них поступают прямо во время обучения».

«ИТ – это настоящий драйвер экономики Нижегородской области, магнит для привлечения людей, – отметил губернатор региона Глеб Никитин. – С 2018 года доля ИТ-индустрии в ВРП выросла до пяти процентов – это очень значимый показатель. За первое полугодие этого года оборот организаций ИТ-отрасли вырос более чем на 20% (к аналогичному периоду прошлого года. – «НГ»). Для Нижнего вопрос наличия профессиональных кадров крайне важен. Мы выстраиваем современную образовательную экосистему в ИТ: создаем межвузовский ИТ-кампус «НЕЙМАРК», технопарк среднего профессионального образования на базе «Нижполиграфа». «Школа 21» – важный элемент этой экосистемы. Это уникальный для страны проект, абсолютно прорывной. Он будет реализован на самом высоком уровне, с уникальными элементами, которые отличают реализацию проекта именно здесь».

Первый «бассейн» – финальный отборочный этап для поступления в «Школу 21» – начнется в декабре 2024 года. В первый же день «бассейна» участники знакомятся с методикой школы «равный равному», когда все учатся друг у друга. Она позволяет прокачать как навыки программирования, так и «мягкие» навыки. Благодаря ей можно сильно прокачать не только навыки программирования, но и целый набор «мягких» навыков. К примеру, умение работать в команде, способность управлять своим временем и расставлять приоритеты. В первом «бассейне» нижегородского кампуса участие смогут принять около 200 участников.

«Нижний Новгород, как и весь регион, – образец скорости и качества цифровой трансформации, – отметил директор «Школы 21» Александр Федяков. – Уверен, что «Школа 21» интегрируется в этот ландшафт перемен и станет важной частью местного ИТ-сообщества. Но перед этим ребятам предстоит пройти довольно серьезное испытание, которое требует времени, сил и в чем-то самоотверженности. Хотя даже такой непростой этап, как «бассейн», проходит в школе в атмосфере максимальной поддержки, поэтому наши участники верят в себя и в достижение своих целей. Но даже для тех, кто не справится с «бассейном», «Школа 21» – это прекрасный шанс попробовать свои силы в ИТ и узнать больше о своих способностях. А для тех, кто перейдет на основное обучение школа станет значимым плюсом в построении карьеры – например, наши участники первое повышение получают в 2,3 раза быстрее».

Все, кто успешно справится с «бассейном», поступят на основное обучение, где уже в комфортном для себя темпе получат необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в ИТ. В течение 1,5-3 лет они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также разовьют навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.

Кроме того, всех участников обучения ждет трехмесячная стажировка в ИТ-компании.

В результате на момент выпуска ребята становятся уверенными мидлами с опытом работы, реальными кейсами в портфолио и, как правило, предложением по трудоустройству.

«Школа 21» – школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.