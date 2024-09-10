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Самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

22:40 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты международной коалиции во главе с США за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство над зоной Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики — парой истребителей F-15 три раза, парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10», — уточнил он.

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