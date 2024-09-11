Турпоток иностранцев в Россию в 2024 г. вырастет на 20% — Минэкономразвития
10:20 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поток иностранных туристов в Россию по итогам 2024 года, по прогнозу, вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом — до 5 млн человек. Об этом в интервью в студии ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Мы планируем достичь показателя в 5 млн иностранных туристов. В прошлом году было где-то 3,8 млн, то есть рост примерно на 20%», — сказал он.
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