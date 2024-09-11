Держатели премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и вокзалов

11:50

Владельцы премиальных бизнес-карт Сбера получили бесплатный доступ в бизнес-залы в поездках и перелетах с сервисом Mir Pass от Национальной системы платежных карт. Сервис доступен в российских и зарубежных аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Привет!» и активировать привилегию от банка в сервисе Mir Pass. Затем нужно выбрать доступный бизнес-зал из списка и при его посещении на входе предъявить QR-код и посадочный талон.

Первыми среди корпоративных клиентов доступ в бизнес-залы получили владельцы новых бизнес-карт Mir Supreme Business. Каждый месяц они могут воспользоваться бизнес-залом два раза.

«В этом году мы запустили новый продукт – премиальную СберБизнес Карту Mir Supreme, которая дает повышенные лимиты на переводы и снятие наличных и позволяет получать бонусы в программе СберБизнес Спасибо. Теперь владельцы новых карт могут бесплатно посещать бизнес-залы 24 раза в год. Скоро все держатели премиальных бизнес-карт Сбера получат эту возможность. Мы продолжим подключать к продукту новые опции, которые обеспечат дополнительный комфорт в деловых поездках», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.