Сбер и ВЭБ.РФ открыли финансирование строительства нового терминала аэропорта Оренбурга

19:10

Сбер и ВЭБ.РФ выдали первый транш на строительство пассажирского терминала аэропорта в Оренбурге. Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Общая его стоимость составляет 18,6 млрд руб., объем привлеченных средств от финансовых партнеров – 14,9 млрд руб. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в IV квартале 2025 года. Основные условия финансирования проекта были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024, соглашение о предоставлении синдицированного кредита – в июне 2024 года.

Пропускная способность пассажирского терминала увеличится до 1 тыс. пассажиров в час. Привокзальная площадь будет реконструирована, количество парковочных мест на ней увеличится до 500. Общая площадь здания нового пассажирского терминала составит более 23000 кв. м. Оно будет иметь четыре этажа, которые будут объединены между собой лифтами, лестницами и эскалаторами. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов. Архитектурная основа проекта здания – образ кружевного оренбургского пухового платка.

«Как и было зафиксировано в наших договоренностях, достигнутых на ПМЭФ в этом году, мы открыли финансирование строительства нового терминала аэропорта в Оренбурге, первый транш перечислен. Работы уже вовсю идут, и результаты наших усилий скоро увидят все оренбуржцы и гости города, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Для города это проект огромной значимости, ведь вместе мы создаем новое качество аэропортовой инфраструктуры, по сути – новое впечатление о регионе, потому что именно с аэропорта начинается знакомство с ним. Новый терминал увеличит пассажиропоток до 2 млн человек в год и станет одним из драйверов экономического развития области».

«Задача Минэкономразвития как регулятора – работать над улучшением инвестклимата, разделять риски между государством, банковской системой и бизнесом. На примере реконструкции аэропортового комплекса Оренбурга мы видим, что региональные власти грамотно вместе с ведущими банками страны используют разработанные Минэкономразвития меры поддержки, – отметил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. – Такой инструмент, как «Фабрика проектного финансирования», кроме длинных денег в крупные долгосрочные проекты, хеджирует процентную ставку. В этом и в следующем году рассчитываем увеличить проектный портфель «Фабрики» с 2 до 6 трлн руб. Именно с помощью «Фабрики проектного финансирования» идет строительство и реконструкция таких важных для удобства и авиационной подвижности граждан проектов, как аэровокзальные комплексы».