Новорожденные по всему миру сталкиваются с угрозой неизвестной «супербактерии» — Politico

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малоизученная «супербактерия», вызывающая сепсис, в последнее время все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру. Об этом сообщило европейское издание Politico.

«По всему миру существует „супербактерия“, о которой не знают люди, и она вызывает распространение инфекции в неонатальных отделениях интенсивной терапии», — приводит оно слова британского ученого Марка Веббера из исследовательского центра Quadram Institute. Веббер входит в группу исследователей, изучающих свойства этой бактерии, известной как NRCS-A. По информации издания, бактерия впервые была обнаружена во Франции около 10 лет назад, хотя, вероятно, существовала еще задолго до этого. Она устойчива к целому ряду антибиотиков и, вероятнее всего, становится причиной развития сепсиса у новорожденных в первые 72 часа их жизни.

Веббер отмечает, что в последнее время бактерия, являющаяся клоном микроорганизмов из рода стафилококков, все шире распространяется по миру. «[Распространение] этого клона приобрело глобальный характер, однако пока нет ответа на вопрос о причинах этого. Вот то, что остается неясным», — поясняет ученый. Он подчеркивает, что бактерия NRCS-A редко вызывает инфекции у взрослых людей, однако крайне заразна для младенцев. Кроме того, она толерантна к антисептикам, что позволяет ей выживать на различных поверхностях, несмотря на противомикробную обработку.

Как пишет газета, ученые также выдвигают гипотезу, что широкое распространение бактерии обусловлено тем, что она сохраняется на коже новорожденных и в их кишечнике. «Мы думаем, что, вероятно, [бактерия] может прятаться в кишечнике, и в таком случае это означает, что мы можем очистить кожу ребенка от нее, но она не покидает его организм полностью», — отмечает Веббер.

По данным издания, исследование, проведенное в прошлом году в британских отделениях интенсивной терапии новорожденных, обнаружило присутствие бактерии из рода стафилококков на 21% образцов, на 75% из которых была выявлена NRCS-A. В частности, бактерия присутствовала на кроватках новорожденных, а также в инкубаторах и на ином медицинском оборудовании.