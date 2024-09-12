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Депутат призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года

13:20 12.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года. Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются «вертолётно-кишлачным методом».

Если человек не смог интегрироваться в общество, следует отправлять его «домой». Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Уже их столько завезено сюда, столько паспортов роздано вертолётно-кишлачным методом. Вот мы с вами разговариваем, они продолжают раздаваться. Именно вертолётно-кишлачным методом. Чем хуже человек знает русский язык, тем выше, насколько можно судить, у него шанс получить гражданство. Нужно, вообще говоря, проводить проверку всех гражданств, которые розданы с 1992 года. Интегрировался человек в обществе — хорошо, а если его дети и внуки по-русски не говорят, значит, он не интегрировался — домой».

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