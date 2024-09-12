Депутат призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года
13:20 12.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года. Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются «вертолётно-кишлачным методом».
Если человек не смог интегрироваться в общество, следует отправлять его «домой». Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Уже их столько завезено сюда, столько паспортов роздано вертолётно-кишлачным методом. Вот мы с вами разговариваем, они продолжают раздаваться. Именно вертолётно-кишлачным методом. Чем хуже человек знает русский язык, тем выше, насколько можно судить, у него шанс получить гражданство. Нужно, вообще говоря, проводить проверку всех гражданств, которые розданы с 1992 года. Интегрировался человек в обществе — хорошо, а если его дети и внуки по-русски не говорят, значит, он не интегрировался — домой».
НОВОСТИ
- 14:32 12.09.2024
- В двух областях на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
- 14:12 12.09.2024
- Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
- 14:00 12.09.2024
- Танкер зацепил железнодорожный мост в Костроме
- 13:52 12.09.2024
- Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность более 73 млн рублей
- 13:32 12.09.2024
- Польша не выплачивает пособия украинцам, чтобы у них был стимул вернуться — Сикорский
- 13:05 12.09.2024
- Новорожденные по всему миру сталкиваются с угрозой неизвестной «супербактерии» — Politico
- 13:00 12.09.2024
- Сборная России вышла на третье место по общему числу медалей на Всемирных играх кочевников
- 12:32 12.09.2024
- На учениях «Океан-2024» отработан удар «Калибрами» по противнику с Ладожского озера
- 12:20 12.09.2024
- У Польши нулевое желание защищать Украину — глава МИД
- 12:05 12.09.2024
- Киргизия намерена довести товарооборот с РФ до $5 млрд в год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать