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Польша не выплачивает пособия украинцам, чтобы у них был стимул вернуться — Сикорский

13:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не выплачивают большие социальные пособия бежавшим из зоны конфликта украинцам, поскольку считают, что они могли бы вернуться и участвовать в обороне страны. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

В интервью французской газете Le Monde, говоря о ситуации вокруг помощи Киеву, министр заявил, что Украине прежде всего нужны техника и войска. В то же время Европа, хотя и фактически оказала Киеву помощи больше, чем США, «снижает мобилизационный потенциал» Украины, выплачивая украинским беженцам пособия, отметил министр.

«В Польше мы не выплачиваем социальные пособия украинским беженцам. Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, то получают 200 евро в месяц на ребенка, зачисленного в польскую школьную систему», — уточнил глава польского МИД.

В Западной Европе, продолжил Сикорский, бежавшие с Украины получают «другие выплаты» и в результате остаются в странах объединения. «Это финансовый сдерживающий фактор для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы оборонять свою страну. Мы не должны спонсировать уклонение (от военной службы — прим. ТАСС)», — подчеркнул министр.

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