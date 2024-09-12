В Cyber Polygon 2024 приняли участие более 300 организаций из 65 стран
11:15 12.09.2024
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Фото пресс-службы BI.ZONE
Завершился практический тренинг Cyber Polygon – международная инициатива компании BI.ZONE, направленная на повышение глобальной киберустойчивости. В этом году он был приурочен к MENA ISC, крупнейшей конференции по кибербезопасности в регионе.
В тренинге участвовали организации из стран СНГ, США, Швейцарии, Испании, Франции, Бельгии, Великобритании, Колумбии, Саудовской Аравии, Вьетнама, Мексики, Индонезии, Индии и др. Среди команд были представители различных отраслей, включая финансовый сектор, e-commerce, образование, аудит и консалтинг, медицину и госсектор.
На Cyber Polygon 2024 команды расследовали инцидент, который произошел в компании, разработавшей продукт на основе искусственного интеллекта. Эту разработку предположительно украли. Одновременно компания-конкурент заявила о выпуске очень близкого по функциональности продукта. В течение 24 часов команды изучали инфраструктуру компании и искали следы ее компрометации для возобновления корректной работы.
«Ежегодно при подготовке нашего технического тренинга мы стремимся выбирать наиболее актуальные сценарии атак, которые применяют злоумышленники, – рассказал директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов. – Подготовленный кейс был максимально приближен к реальной ситуации, с которой могут столкнуться специалисты по кибербезопасности. Участие в Cyber Polygon – это отличная возможность для специалистов со всего мира отработать практические навыки и получить новый опыт. Мы рады, что в этом году к нашему практическому тренингу присоединилось более 300 международных организаций, которые смогли укрепить навыки расследования и реагирования на инциденты».
В партнерстве с Cyber Polygon на конференции прошли несколько выступлений в рамках деловой программы. Среди них открывающая пленарная сессия A Tip of an Iceberg: What to Expect from the AI-driven Digital Future? и панельная дискуссия Hyper Power in Cybersecurity: How to Resist the Challenges of Turbulent Cyber с топ-менеджерами международных и локальных организаций. Помимо этого, на конференции было представлено исследование Threat Zone GCC 2024, посвященное основным тенденциям целенаправленных атак в регионе MENA, а также проведены несколько воркшопов.
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