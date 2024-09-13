66% школьников жалуются на большое количество домашнего задания
12:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины школьников беспокоит большое количество домашнего задания и контрольных работ. Также большинство учителей указали на низкий уровень оплаты труда, такие данные привела директор ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» Наталья Алтыникова.
«О чем говорят большинство детей? Они говорят, что ключевая проблема, которая их беспокоит — что они перегружены домашним заданием», — сказала она в ходе совещания с муниципальными органами управления образованием и образовательными организациями по вопросам приоритетных направлений в сфере образования в 2024/2025 учебном году.
Согласно ее презентации, 66% школьников указали, что их беспокоит большое количество домашнего задания, 51% — много контрольных работ, 42% — устаревшее оснащение школы, 37% — отсутствие интернета и доступа к электронным образовательным ресурсам в школе, 30,5% — плохое питание, 30,3% — неинтересные уроки.
При этом 71,7% учителей отметили, что их беспокоит низкий уровень оплаты труда, 67% — высокая документарная нагрузка, 57% — низкий уровень мотивации к обучению у детей, 47% — перегруженность мероприятиями, не относящимися к образовательной программе, 44% — недостаток молодых педагогов.
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