На Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности в мире — доклад

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина заняла первое место в рейтинге по уровню смертности в мире, следует из доклада Центрального разведывательного управления.

По его данным, смертность на Украине составляет 18,6 на тысячу человек. Второе место в этом рейтинге занимает Литва с уровнем смертности 15,2 на тысячу человек. На последнем месте находится Катар, с показателями 1,4 на тысячу человек. Всего в списке представлены 229 стран.