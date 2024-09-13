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НОВОСТИ

На Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности в мире — доклад

12:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина заняла первое место в рейтинге по уровню смертности в мире, следует из доклада Центрального разведывательного управления.

По его данным, смертность на Украине составляет 18,6 на тысячу человек. Второе место в этом рейтинге занимает Литва с уровнем смертности 15,2 на тысячу человек. На последнем месте находится Катар, с показателями 1,4 на тысячу человек. Всего в списке представлены 229 стран.

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