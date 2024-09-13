18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поступит правильно, если прекратит оказывать помощь Украине. Об этом заявил французский писатель Мишель Уэльбек в интервью британской газете Financial Times.

На вопрос о том, будет ли он приветствовать возвращение Трампа в Белый дом, литератор ответил утвердительно. «Да. Трамп не начнет войны», — сказал Уэльбек. Писатель добавил, что приостановка помощи Украине стала бы хорошим шагом со стороны Трампа.

Уэльбек подчеркнул, что его не интересует желание Киева вернуть себе потерянные территории. «Какое мне дело? В начале войны я был удивлен, поскольку я думал, что Украина — это Россия, — сказал 68-летний автор. — Для природы хорошо, когда все идет своим чередом».