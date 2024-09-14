В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пилот погиб

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края. Пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. На месте работают оперативные и экстренные службы», — говорится в сообщении ведомства.