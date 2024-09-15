На юге Молдавии прошла массовая демонстрация против интеграции в ЕС
14:30 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перед исполнительным комитетом автономии участники акции провели митинг. «Мы не хотим жить под диктовку евроинтеграторов! Мы стоим на пороге важнейшего события: 20 октября состоятся президентские выборы и так называемый еврореферендум Майи Санду. Население Молдовы хотят загнать в европейское рабство! Режим хочет обмануть всех жителей Молдовы! Европейский путь не даст Молдове полноценно развиваться», — сказал перед собравшимися активист оппозиционного блока «Победа» Иван Паня.
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