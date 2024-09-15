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НОВОСТИ

На юге Молдавии прошла массовая демонстрация против интеграции в ЕС

14:30 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая демонстрация против евроинтеграции Молдавии прошла в столице Гагаузской автономии городе Комрате. В акции, которая транслируется в телеграм-каналах оппозиционного блока «Победа», принимают участие сотни молодых людей. Демонстранты прошли по центральным улицам города с транспарантами «Молдова без ЕС», «Мы не колония ЕС», «Будущее за нами», они также скандировали лозунги против президента Майи Санду и требовали проведения корректных выборов президента 20 октября.

Перед исполнительным комитетом автономии участники акции провели митинг. «Мы не хотим жить под диктовку евроинтеграторов! Мы стоим на пороге важнейшего события: 20 октября состоятся президентские выборы и так называемый еврореферендум Майи Санду. Население Молдовы хотят загнать в европейское рабство! Режим хочет обмануть всех жителей Молдовы! Европейский путь не даст Молдове полноценно развиваться», — сказал перед собравшимися активист оппозиционного блока «Победа» Иван Паня.


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