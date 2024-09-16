ВС РФ поразили аэродром ВСУ, цех по производству беспилотников и 4 склада их хранения

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ за сутки поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех по производству беспилотников и четыре склада их хранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах», — говорится в сообщении.