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ВС РФ поразили аэродром ВСУ, цех по производству беспилотников и 4 склада их хранения

14:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ за сутки поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех по производству беспилотников и четыре склада их хранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах», — говорится в сообщении.

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