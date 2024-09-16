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Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих — указ

16:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом с 1 декабря текущего года увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ на 180 тыс. — до 1,5 млн человек. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе — 1 500 000 военнослужащих. В предыдущем указе на эту тему, который новым документом признается утратившим силу, этот показатель составлял 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Предыдущий указ действует с 1 декабря 2023 года.

Новый указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

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