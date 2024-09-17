Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое человек, которые находились на борту вертолета Robinson, пропавшего 16 сентября в Амурской области, погибли при крушении воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС Зейского округа.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли. Вертолет обнаружен на том же месте, где был оставлен [аварийный] маяк», — сказал собеседник агентства.