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Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье

10:32 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое человек, которые находились на борту вертолета Robinson, пропавшего 16 сентября в Амурской области, погибли при крушении воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС Зейского округа.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли. Вертолет обнаружен на том же месте, где был оставлен [аварийный] маяк», — сказал собеседник агентства.

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