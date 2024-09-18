11% россиян спят во время перерыва в течение рабочего дня — исследование

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый десятый россиян предпочитает поспать во время перерыва в течение рабочего дня, а около 40% берут 2-3 коротких паузы. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Для переключения от рабочих задач время своего перерыва работающие респонденты предпочитают устраивать дополнительные перекусы или кофе-брейки (43%), проверяют соцсети (35%), общаются с коллегами (31%), переписываются с друзьями или родственниками (26%), смотрят видео или сериалы (18%), спят (11%)», — говорится в итогах исследования.

Опрос провели среди 8 тыс. работающих россиян. 39% респондентов берут 2-3 коротких перерыва в течение рабочего дня, при этом 12% сотрудников предпочитают отдыхать только во время обеденного перерыва. Каждый четвертый из тех, кто берет перерыв во время рабочего дня, строго следит за временем отдыха через специальные приложения или напоминание в календаре.