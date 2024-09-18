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НОВОСТИ

В Торопце объявлена эвакуация жителей из-за атаки беспилотников

09:05 18.09.2024 Источник: Lenta.ru

В городе Торопец Тверской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и локализуется возникший пожар. Об этом написала пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Решение об эвакуации жителей принял губернатор Тверской области Игорь Руденя для обеспечения безопасности граждан. «Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — отмечается в публикации. Поже в администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что для эвакуации жителей подготовили автобусы. В частности, людей вывозят в Западную Двину.

В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом, сообщила пресс-служба правительства Тверской области

Кроме того, в одном из районов Тверской области приостановили работу детских садов и школ.

До этого ночью 18 сентября Руденя заявил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотника. На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.  "Лента.Ру"

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