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В Татарстане выявлена женская ячейка террористической организации — ФСБ

10:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла в Татарстане деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды граждан России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС.

Было установлено, что ее участницы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. «С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — отметили в ФСБ.

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