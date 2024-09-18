Верховный суд поддержал проекты, направленные на пресечение незаконной миграции — Яровая

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ поддержал законопроекты, направленные на пресечение незаконной миграции. Об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы, руководитель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

«Пять законопроектов, которые были разработаны нами, готовы к внесению. Мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем официальную позицию правительства», — сказала она.