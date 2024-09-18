Глава МИД Венгрии заявил, что на выступающие против миграции правительства «идет охота»
17:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС ведется охота на политиков и правительства, выступающие против миграции. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
«Идет охота на политиков и правительства, которые выступают против миграции», — приводит он слова Сийярто. Глава МИД подчеркнул, что имел в виду штрафы, назначенные Венгрии за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. «Нас наказывают за защиту наших границ, а [вице-премьера и министра инфраструктуры Италии Маттео] Сальвини преследуют за защиту своей страны. Европа сошла с ума?» — сказал Сийярто. Министр подчеркнул двойные стандарты, отметив, что, хотя Венгрии грозят штрафы, закрытие Германией границ Шенгенской зоны осталось без критики.
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