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В Финляндии появится два штаба НАТО

17:40 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Финляндии появится два штаба НАТО: на юге страны, у границы с Россией, в городе Миккели — штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы, и на севере страны — штаб передовых сухопутных сил НАТО (forward land forces, FLF). Об этом со ссылкой на источники сообщает общественный вещатель yle.

Решение о размещении штаба в Миккели готово, о нем будет объявлено в ближайшее время, уточняется в сообщении. В штат Миккели первоначально войдут, помимо финских, несколько десятков иностранных офицеров, позже их число может увеличиться. Штаб будет находиться в подчинении штаб-квартиры в Норфолке на восточном побережье США.

Штаб FLF, который возглавит Швеция, планируется разместить в финской Арктике — либо в Рованиеми, либо в Соданкюля. Место в данном случае еще точно не определено. Штат FLF будет ротироваться, когда в Финляндии будут находиться около 1 тыс. военнослужащих, в исключительных случаях их количество может быть увеличено до нескольких тысяч, уточняется в сообщении.

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